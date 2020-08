Europa League, Uefa irremovibile: stop ai rientri. Si resta in Germania

Dopo la vittoria contro il Getafe, come annunciato l’Inter ha fatto ritorno a Milano. La squadra è atterrata alle 3,30 di notte ma ieri mattina era già in campo per sostenere una seduta defatigante.

Conte ha però concesso un giorno di riposo e gli allenamenti in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen riprenderanno domani secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

La partenza in Germania è prevista domenica, in caso di vittoria la truppa nerazzurra non farà però ritorno in Italia. La Uefa a riguardo è stata irremovibile e non concederà più spostamenti.

