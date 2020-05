Iniziativa benefica dei nerazzurri: nasce la European Solidarity Cup, con Real Madrid e Bayern Monaco

Il mondo si appresta ad affrontare la fase intermedia della pandemia da Coronavirus: saranno settimane decisive, in cui far prevalere buon senso e responsabilità, verso sé stessi e verso chi ci circonda. In attesa che ripartano le competizioni calcistiche (nazionali e non), la società nerazzurra ha promosso un’iniziativa a dir poco lodevole: nel 2021 ci sarà la prima edizione della European Solidarity Cup. Di che si tratta?

Sostanzialmente, la European Solidarity Cup sarà una manifestazione all’italiana, con Inter, Real Madrid e Bayern Monaco. I match si svolgeranno a turno nelle città delle tre compagini: Inter-Bayern Monaco a Milano, Real Madrid-Inter in Spagna e Bayern Monaco-Real Madrid a Monaco di Baviera. Le date degli incontri, ovviamente, sono ancora incerte: verranno stabiliti in base agli impegni dei club.

La parte più importante, però, riguarda lo scopo del torneo: i proventi delle gare, infatti, saranno devoluti a strutture sanitarie in tutta Europa, come simbolo del supporto ad un continente unito, in cui ognuno possa prendersi cura del prossimo. Steven Zhang ha commentato così l’iniziativa promossa dalla sua società: “La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni“.

