Eurorivali – Il Getafe crolla in casa contro l’Atletico Madrid, ora è fuori dalla zona Europa

Sono cinque le partite senza vittorie per il Getafe che dopo il lockdown non ha ancora ritrovato lo spirito combattivo che l’aveva contraddistinto nella prima parte di campionato. I prossimi rivali dell’Inter in Europa League cadono in casa anche contro l’Atletico Madrid con un pesante 0-2 che li allontana dalla zona Europa.

Sono bastati infatti due gol nella ripresa ai Colchoneros per sbarazzarsi della pratica Getafe: Llorente e Thomas sono i giustizieri dei padroni di casa. L’ultima vittoria per la compagine di Bordalas risale al 26 giugno, ma il dato che può far sorridere l’Inter sono i soli 9 punti raccolti nelle ultime 11 partite.



