Eurorivali – Il Getafe subisce una pesante sconfitta interna: il Villareal si impone per 3 a 1

E’ stata una brutta serata per il Getafe. La squadra spagnola, che affronterà l’Inter in Europa League, ha subito una pesante sconfitta interna in campionato contro il Villareal. La squadra ospite si è imposta per 3 a 1, grazie alla doppietta di Cazorla su rigore e alla rete di Pena, staccando gli avversari in classifica di quattro punti. Al momento, infatti, gli uomini guidati da José Bordalás occupano la sesta posizione con 53 punti ed ora dovranno guardarsi le spalle dal Real Sociedad che insegue a sole due lunghezze e con una partita in meno.

Si tratta di un risultato estremamente deludente per il Getafe, che era reduce dal pareggio contro l’Osasuna nell’ultima giornata. A tre gare dal termine del campionato, quindi, i prossimi avversari europei dei nerazzurri non potranno concedersi altri passi falsi se vogliono conquistare un posto in Europa. La sfida di Europa League si disputerà in gara secca e gli uomini di Antonio Conte sperano di proseguire il proprio percorso ai danni del club spagnolo.

