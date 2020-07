Eurorivali – Il pessimo ruolino del Getafe in Liga dopo il lockdown

Anche in Liga, come in Serie A, il ritorno in campo nel post lockdown non è stato per niente semplice ed ha generato risultati a tratti inaspettati. Il percorso del Gefafe, ad esempio, è stato tra i più deludenti in questo finale di stagione, se consideriamo che su un totale di 33 punti a disposizione la squadra di Bordalas è riuscita a raccoglierne solamente 8. Un pessimo ruolino di marcia che ha fatto scivolare la formazione madrilena dall’essere ad un solo punto dal terzo posto, a rimanere fuori dal piazzamento in Europa League.

Una buona notizia, invece, per l’Inter di Antonio Conte che in gara secca dovrà affrontare gli spagnoli agli ottavi di finale di Europa League ad inizio agosto, per poter accedere al turno successivo dove con ogni probabilità incontrerà il Bayer Leverkusen. Contro il Getafe sarà comunque una gara da non sottovalutare per nessuna ragione al mondo, visto che gli spagnoli nel loro percorso europeo si sono distinti come una squadra particolarmente dura da affrontare per formazioni che prediligono un gioco palla a terra e capace di ribaltare ogni pronostico.

