Eurorivali – Il Ludogorets travolge il modesto Botev: a Razgrad è vittoria tennistica per Vrba

In primo piano c’è la sfida con la Lazio, certo: e – del resto – è il mantra di Antonio Conte, quello ripetuto e stra-ripetuto per cui la partita più importante, per la sua Inter, dev’essere sempre la prossima. Il sottofondo, però, è quello europeo, perché – se domenica i nerazzurri si giocano una fetta di Scudetto contro la Lazio – giovedì prossimo ad attendere il club meneghino ci sarà la trasferta a Razgrad, tana del Ludogorets, per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Una competizione cui, ricordiamo, l’Inter è stata retrocessa dalla Champions League dopo l’eliminazione ai gironi: ma che Conte ha intenzione di onorare sino in fondo. Anche perché, le possibilità di arrivare lontano, ci sono.

Intanto, c’è da fare i conti su come arrivino gli avversari nerazzurri a questa sfida: e la notizia è che ci arriva bene, il Ludogorets. La squadra allenata da Pavel Vrba, infatti, ha battuto con un sonoro 6-0 il Botev Vraca. A far registrare i propri nominativi sul tabellino ci hanno pensato – con due doppiette – Marcelinho e Swierczok, rispettivamente in apertura e in chiusura di marcature, e rispettivamente all’ottavo e al 43esimo e al 78esimo e all’82esimo minuto. In mezzo a queste reti, hanno trovato gloria anche Keseru (gol del 3-0, 57esimo minuto) e Anicet (4-0, 64esimo). La palla, ora, passa all’Inter: che domani penserà alla classifica, ma che – con un occhio – bada anche a mandare un segnale alla sua eurorivale.

