Eurorivali – Il Getafe non va oltre lo 0-0 con l’Osasuna: a Pamplona poche emozioni e nessun gol

Se l’Inter perde malamente, per 1-2, in rimonta, contro il Bologna (gettando alle ortiche tre punti comunque utili per la corsa alla Champions e al secondo posto dopo la sconfitta di ieri della Lazio), neanche il Getafe, prossima avversaria europea dell’Inter ad agosto, riesce a vincere. Nella giornata di oggi, infatti, il club spagnolo ha disputato la 34esima giornata di Liga, non andando oltre un pareggio per 0-0 contro l’Osasuna.

Si tratta di un risultato scialbo, ottenuto dopo una prestazione scialba. Pochi tiri in porta, poche emozioni, poco tutto. Sono mancate soprattutto le reti: zero col in novanta minuti, compensate da nove cartellini gialli distribuiti nell’arco di tutto il match. Il Getafe rimane al sesto posto, con 53 punti e la terza miglior difesa del torneo, a -4 dal Siviglia, quarto. L’Osasuna è invece undicesimo con 45 punti, abbondantemente salvo.

