L’Everton fa gli auguri a Lukaku, Richarlison ci prova: “Torna!”

Non sono stati compagni di squadra, ma ci sarebbero stati pochissimi dubbi sull’altissimo livello di qualità che Richarlison e Romelu Lukaku avrebbero garantito ad un eventuale tandem d’attacco all’Everton. Il centravanti belga, infatti, aveva lasciato i Toffees nell’estate del 2017, appena un anno prima dell’arrivo del brasiliano a Liverpool. Lo stesso Richarlison, nel giorno del 27esimo compleanno di Lukaku – il primo con la maglia dell’Inter – ha scherzato nei commenti del tweet postato dall’Everton.

Agli auguri del vecchio club in cui Lukaku è riuscito a fare il grande salto in Premier League consacrandosi tra i migliori attaccanti al mondo, l’attaccante brasiliano si è unito con un invito rivolto al belga: “Torna”. Un desiderio improbabile in questo momento, visto che l’ex Manchester United a Milano ha impiegato poco tempo per diventare leader dello spogliatoio, con tanti buoni propositi per rimanere tanti anni ancora per riportare al successo il club nerazzurro.

