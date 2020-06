L’ex arbitro Bergonzi: “Campionato anomalo. Inter? Mandi pure in campo la Primavera”

È intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex arbitro italiano Mauro Bergonzi per parlare della situazione calcio, pungendo un po’ anche l’Inter. Non manca infatti un attacco a Conte: “Si lamentava ai tempi della Nazionale per i mancati stage, mentre quando era alla Juve non concedeva i giocatori. È una mentalità tutta italiana. Se proprio non va bene, può mandare in campo la Primavera. È un campionato anomalo che terminerà in maniera anomala, ci saranno partite ravvicinate fino alla fine per tutti”.

E sulla ripresa per gli arbitri: “È vero che lo stadio pieno ti dà più carica e stimoli, ma in uno stadio vuoto è triste. Però l’arbitro bravo commette pochi errori in tutte le situazioni, così come l’arbitro meno bravo, che commette errori sia in un caso che nell’altro. Sarà un fine campionato difficile. Devono riprendere a giocare in un periodo in cui invece staccano la spina. Dovranno prepararsi a livello psicologico e sarà fondamentale la ripresa”.

