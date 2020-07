Ex Inter – Cedric entra e segna: i tifosi dell’Arsenal impazziscono sul web

Ci ha impiegato solo 4 minuti dal suo ingresso in campo per siglare la rete del 4-0 definitivo tra Arsenal e Norwich City: Cedric Soares – dopo una stagione non brillante con la maglia dell’Inter – sembra aver trovato il feeling giusto. Il difensore portoghese è infatti subentrato ad Hector Bellerin ed ha subito lasciato il segno scatenando la gioia dei tifosi.

Come riporta The Sun infatti sul web i supporters dell’Arsenal sono letteralmente impazziti: “Cedric è una futura leggenda. Stiamo assistendo alla nascita di una leggenda. Ha fatto più Cedric in 5 minuti che Bellerin in tutta la partita, incrdibile”. Questi alcuni tweet apparsi dopo il match di ieri.



