Ex Inter – Cedric Soares è un nuovo giocatore dell’Arsenal

Solo 9 presenze con la maglia dell’Inter in 6 mesi: Cedric Soares non ha sicuramente lasciato il segno a Milano dopo esser stato preso in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Arrivato nel gennaio dello scorso anno infatti, il portoghese rientra in Inghilterra a giugno.

E’ arrivato il momento però per una nuova avventura, anche questa volta molto prestigiosa: Cedric infatti è stato ufficializzato dall’Arsenal nella giornata di oggi ed è dunque un nuovo difensore dei Gunners.



