Ex Inter – L’Esteghlal forte su Andrea Stramaccioni per la panchina

Andrea Stramaccioni e l’Inter: un legame vissuto e consumato poi in fretta, in una stagione nella quale tutto ciò che poteva andare storto andò storto. Il tecnico romano, dopo aver seduto sulla panchina nerazzurra, ha avuto altre esperienze con alterne fortune.

Fino allo scorso anno, stagione nella quale scelse a sorpresa di andare ad allenare in Iran, in una delle squadre più importanti del paese asiatico: l’Esteghlal. Un’avventura forte, in una nazione lontana per modi, abitudini e cultura dall’Italia. Un salto nel vuoto, nel quale però Stramaccioni seppe cavarsela alla grande. Fino al dicembre scorso, quando per alcune divergenze con la società, dovette lasciare la panchina.

Il suo allontanamento provocò disordini tra i tifosi che ancora oggi sono perdutamente innamorati di lui. Il club iraniano, però, nel frattempo ha cambiato presidente e dirigenza e stando a quanto riporta Gianlucadimarzio.com, la nuova dirigenza vorrebbe riportare proprio Stramaccioni sulla panchina del club persiano. E’ stata infatti recapitata un’importante offerta all’agente dell’allenatore per un contratto annuale a cifre molto alte.

Andrea Stramaccioni si è preso qualche giorno di tempo per riflettere, viste anche le difficoltà a cui potrebbe andare incontro, dato il problema globale del coronavirus. Anche se l’affetto e l’amore per i tifosi iraniani sembra proprio non essersi sopito, visto che in una recente intervista aveva dichiarato:” Per me in Iran non ci può essere che l’Esteghlal“.

