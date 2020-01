Express – Inter in pole per Eriksen: superata la concorrenza dello United

Novità importante in arrivo dall’Inghilterra per i nerazzurri. Secondo quanto riportato da Express, l’Inter sarebbe in pole position per il colpo Eriksen. Il centrocampista, in uscita dal Tottenham, sarebbe infatti molto vicino alla Beneamata in vista di un trasferimento nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore sarebbe pronto a raggiungere gli ex Premier League Lukaku e Sanchez, acquistati in estate dal Manchester United, con i Red Devils superati nella corsa per il giocatore.

Il club allenato da Solskjaer sperava di completare l’acquisto del danese a parametro zero nel corso della prossima estate, ma il giocatore avrebbe scelto di lasciare gli Spurs già nella finestra invernale di mercato. Un’occasione da cogliere al volo per l’Inter, pronta al colpo a centrocampo e con lo sguardo da tempo fisso su Eriksen. Il tabloid inglese avvicina i nerazzurri al giocatore, al primo posto nella lista dei desideri del danese.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!