Etxeita (Getafe): “Inter? Zero rimpianti, sono una grande squadra. Lukaku devastante”

Xabier Etxeita, difensore del Getafe, si è concesso ai microfoni del Mundo Deportivo per parlare, tra i diversi temi, anche della recente eliminazione dall’Europa League per mano dell’Inter.

Ecco le sue parole: “La partita dell’Inter era già un premio, siamo passati contro l’Ajax in quel bellissimo pareggio ed eravamo entusiasti di andare avanti. Abbiamo giocato una grande partita, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare con il rigore, ma loro hanno un’ottima rosa, con giocatori decisivi in area. Ma non c’è nulla da rimproverare alla squadra”.

La sfida con Lukaku: “Fisicamente è molto forte. Sapevamo come gioca ma finché non lo affronti non puoi sapere cosa sia giocare contro di lui. Può stare a lungo senza toccare palla, senza intervenire, ma quando lo fa è letale. Ho dovuto marcarlo, è un’esperienza in più che spero mi aiuti a migliorare”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<