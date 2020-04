Eziolino Capuano: “Sono inferiore a pochi tecnici di Serie A. Mi rivedo in Conte, tifo per lui”

In una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ezio Capuano, attuale tecnico e autore della grande stagione dell’Avellino, ha parlato della sua carriera da allenatore, con un elogio particolare ad Antonio Conte: “Un allenatore è come un pittore, deve avere l’idea immediata, non copiare. Servono creatività e inventiva. E ricordate: per diventare fantino, non devi nascere cavallo.”

Un retroscena sui suoi pre-gara: “Prendo 20 gocce prima delle partite, quando non le prenderò più smetterò di allenare perché saranno finiti gli stimoli. Bisogna entrare nelle menti dei giocatori e trarre il massimo. L’allenatore è un totem: all’inizio il giocatore ti odia, alla lunga se intelligente ti ama. Non ho mai avuto squadre fortissime, ma ho sempre fatto risultati. Riuscirò a correre anch’io con una Ferrari?”.

Cosa pensa dei suoi colleghi: “Mi sento inferiore a pochi, e parlo di Serie A. Tutti dicono che tatticamente sono il più bravo ed è dura farmi gol. Sono all’alba, non al crepuscolo. Io sono simbolo di garanzia. Il Capuano uomo supera le capacità del Capuano allenatore. In un sondaggio tra 11 allenatori io non c’ero, ma sono arrivati lo stesso 1.600 voti. Non sono mai finito in un’inchiesta, mentre in A c’è gente che ha commesso crimini verso il calcio. Apprezzo di più chi si mette il cappuccio e fa una rapina. Dopo un Puteolana–Tricase sono stato esonerato perché avevo vinto una partita che non dovevo vincere. Sono tifoso di Conte, mi rivedo in lui. E uno dei più bravi rimane Montella.”

