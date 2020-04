Nestor Fabbri su Lautaro Martinez: “Può essere l’erede di Suarez, che coppia con Messi!”

La trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona – ormai è arcinoto – è tema che tiene banco nonostante l’interruzione generale di calcio e mercato causa coronavirus. Anche per questo, Nestor Fabbri, ex giocatore di Boca Junior e Nantes, nonché per molti anni della Nazionale argentina, ha parlato ai microfoni di Radio Marca di quello che promette di essere uno dei temi caldi dell’estate.

Fabbri ha dichiarato: “A parer mio può essere il sostituto ideale di Luis Suarez. Quando deciderà di lasciare, potrebbe mancare meno di quanto si pensi, Lautaro sarà l’uomo adatto. L’ho visto più volte dal vivo di recente ed è migliorato tantissimo, sta vivendo un grande momento di forma. Al fianco di Messi comporrebbe una coppia d’attacco semplicemente formidabile, ma sarebbe letale al fianco di chiunque”.

