Fabian Ruiz oro di Napoli, ma spunta un retroscena legato all’Inter

Una stagione tra alti e bassi, 33 presenze coronate con 3 reti e 2 assist, l’importanza di Fabian Ruiz nel Napoli di Gattuso è però evidente. tanta sostanza e visione in un centrocampo orfano del miglior Allan. Era il marzo del 2018, Ruiz giocava nel Betis Siviglia ed era già un’occasionissima vista la clausola rescissoria fissata a “soli” 30 milioni.

De Laurentiis fu il più lesto, sembra, grazie ovviamente al grande lavoro del DS Cristiano Giuntoli. I numeri di Fabian non si discutono, il suo mercato si accenderà sicuramente in estate, ma il più grande rimpianto sembrerebbe avercelo l’Inter. Stando a quanto riporta Calciomercato.com infatti, ci sarebbe un retroscena legato al centrocampista spagnolo e alla Beneamata.

Nel marzo di due anni fa, fu proprio la dirigenza dell’Inter a cercare di piazzare il colpo Fabian Ruiz in gran segreto. Contatti diretti con l’agente, più di una missione per seguirlo al Betis, ma la richiesta della clausola e il rinvio all’estate hanno rallentato i tempi per portare il calciatore a Milano. L’Inter poi ha fatto altre scelte per quella stagione, ma rimpiange Fabian Ruiz semplicemente perché ci era arrivata prima di tutti e non al momento giusto per chiudere.

Oggi, nel centrocampo di Conte, i nerazzurri avrebbero un asso nella manica di tutto rispetto: il gol in Coppa Italia, seguito dalla rete al Brescia in campionato, è la dimostrazione anche della classe che possiede il suo mancino. Uno di quei giocatori che piacciono tanto a Marotta e al mister leccese. In estate ci sarà il nuovo assalto?

