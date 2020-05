Fabregas esalta Mourinho: “E’ fatto per i grandi calciatori, ti entra nella testa come pochi”

E’ fatta di grandi amicizie ma anche diversi scontri, l’avventura in panchina di José Mourinho e il rapporto con i suoi calciatori. Il tecnico portoghese, tra le esperienze migliori degli ultimi anni, annovera senz’altro il biennio al Chelsea con la vittoria del campionato nel corso della prima stagione. Una squadra fatta di grandi campioni tra cui Cesc Fabregas, il centrocampista spagnolo che a distanza di parecchio tempo conserva ancora un ottimo ricordo dello Special One, come confermato dalle sue parole riprese da AS.

Questi i complimenti di Fabregas: “Mourinho ha un sistema di gioco che funziona molto bene. Vuole giocatori specifici per questo sistema. Quando lo conobbi, mi disse: ‘Ho solamente bisogno di due calciatori. Prenderò sicuramente Diego Costa, e se vieni con me…’ Quindi, prese un foglio, disegnò la squadra e disse: ‘Questa squadra vincerà il campionato’. Quando sono stato con lui ho capito che era un allenatore capace di entrare nella mia testa. E’ un grande allenatore per grandi calciatori. Incide tanto sull’aspetto psicologico, ti motiva. Un giorno eravamo in crisi in campionato e mi arrivò un suo messaggi”.

