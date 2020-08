Faggiano: “Con l’Inter non c’è mai stato nulla, non mi va di fare il guastafeste in casa di amici”

Daniele Faggiano, fresco direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulle voci che lo volevano fino a qualche settimana fa come nuovo dirigente dell’Inter in veste di cuscinetto tra Conte e la società.

Faggiano ha dichiarato: “Non c’è stato mai nulla con l’Inter. Sono cose giornalistiche, che però non sono mai state vere. Sono molto amico di Conte, ma un conto è l’amicizia, un conto è altro a livello personale”.

“Inoltre penso che ai nerazzurri non serva nessuno che faccia da paciere. Antonio ha quel carattere fumantino, gli altri il proprio, ma fanno tutto per il bene della squadra e senza rancore. Sono molto amico di Baccin e Ausilio, non mi sarei mai permesso di andare a rompergli le uova nel paniere in casa”.

Chiosa finale su Darmian: “Non ne son nulla(ridendo)”.

