Faggiano: “Taglio agli stipendi? Ogni giorno una novità diversa. La posizione del Parma sul campionato…”

Se la maggior parte dei club italiani sembra essersi schierata rispetto al doppio fronte che si è venuto a creare in Lega, tra i coloro che vorrebbero riprendere il campionato ed altri che invece stanno prendendo in considerazione l’opzione di annullare tutte le competizioni, c’è ancora chi non ha espresso una ferma posizione. Il Parma, ad esempio, come certificato dalle parole del direttore sportivo Daniele Faggiano ai microfoni di Radio Sportiva, sta attendendo l’evolversi della situazione prima di far sapere un proprio parere. L’intervista:

POSIZIONE PARMA – “Non c’è posizione, dovremmo chiedere al mio presidente. Stiamo cercando di farci trovare pronti ma al momento la squadra è ferma”.

NODO INGAGGI – “Ogni giorno c’è una novità, è inutile prendere decisioni in questo momento. Ad oggi ci sono in campo solo delle ipotesi, più se ne parla e più si fa confusione”.

FUTURO SERIE A – “Penso che andranno cambiati gli appuntamenti se verrà scelto di chiudere la stagione. Preparazione, mercato, etc… Poi se sarà necessario giocare tre volte alla settimane, come già accade in alcuni campionati, lo faremo”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!