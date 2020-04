Falcao: “Scudetto alla Juventus? Non sarebbe giusto. Gabigol gran giocatore”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex Roma Paulo Roberto Falcao ha scelto di raccontarsi, analizzando diverse tematiche nel dettaglio. Prima giocatore, poi allenatore, l’ex giallorosso nello specifico ha parlato anche di Gabigol e della corsa scudetto che coinvolge anche l’Inter.

GABIGOL – “Il migliore al mondo? Dico Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, non posso scegliere. In una mia squadra li vorrei sempre, tutti e tre. Magari con me a centrocampo, pronto a lanciarli nello spazio. Ronaldo al centro, Messi a destra e Neymar a sinistra. Al Flamengo c’è Gabigol: gran tiro, scatto, forte di testa. Poi Bruno Henrique, che ha una velocità che mette paura. E a centrocampo Gerson. Ma perché Gabigol e Gerson non hanno sfondato in Italia? Di certo non si sono dimenticati di come si gioca a calcio. Tite, il ct della Selecao, ora ha a disposizione una grande generazione”

SCUDETTO – “Giusto assegnarlo alla Juventus? Non so, la Lazio è a un solo punto… A differenza dell’Inghilterra, dove sarebbe invece giusto assegnarlo al Liverpool, visto il largo vantaggio che ha sulla seconda in classifica. Ma vedere il calcio italiano in Brasile ora è difficile, non ci sono molte partite in tv”

