GdS – Volti nuovi al Fantacalcio? Hakimi ed Osimhen i più cari!

Achraf Hakimi, in nerazzurro con l’Inter, e Victor Osimhen, in azzurro con il Napoli, sono destinati ad essere i volti nuovi chiave per la prossima stagione in Serie A. Indubbiamente, infatti, il marocchino ed il nigeriano sono gli acquisti più interessanti in tutto il campionato italiano in arrivo dall’estero.

In ottica Fantacalcio, dunque, sono loro i più costosi tra gli acquisti provenienti dai campionati oltre i confini italiani; come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per aggiudicarsi Hakimi ed Osimhen bisognerà sborsare a testa 25 fantamilioni.

