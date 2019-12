Faraoni: “L’Interesse dell’Inter? Fa piacere, ma ora sono concentrato sull’obiettivo salvezza”

Intervistato sulle colonne de L’Arena, il giovane esterno dell’Hellas Verona Marco Davide Faraoni si è detto molto felice dell’interesse di diversi big club italiani alle sue prestazioni. Il giocatore però è concentrato a portare a casa la salvezza con la squadra veneta.

Ecco le sue parole: “Sapere di essere accostato a grandi squadre come Roma, Inter o Fiorentina fa ovviamente piacere, ma io ho sempre pensato sempre e solo a giocare per il Verona, una squadra che mi ha dato tanto. Il calcio comunque è pazzesco: bastano tre o quattro partite fatte bene e sei sulla bocca di tutti, così come il contrario… Io comunque non mi faccio illusioni e mi concentro sul nostro obiettivo comune, che è la salvezza”.

