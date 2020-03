Fassone: “I mancati ricavi dei club si faranno sentire per almeno due anni. Vi spiego come funziona”

In un momento di grande difficoltà per l’Italia intera, parlare di calcio specialmente in ottica futura non risulta semplice. A maggior ragione quando si trattano argomenti di carattere economico, ultimo dei problemi nel nostro paese, ma rispetto ai quali i club di Serie A un occhio lo stanno già buttando. A tal proposito, intervenuto su Sportitalia, l’ex dirigente di Inter e Milan Marco Fassone ha cercato di fare chiarezza, contando sull’esperienza che lo lega al mondo del calcio da ormai parecchi anni.

Il suo commento: “Mancati ricavi? Si faranno sentire sul prossimo anno e probabilmente su quello successivo. Ricordiamo che i diritti televisivi legati a sponsorizzazioni hanno una durata triennale o anche più. In quanto agli sponsor, potrebbero chiedere alle società di ridurre il loro contributo negli stadi, qualora le prossime partite dovessero essere giocate a porte chiuse i tifosi avrebbero diritto ad un risarcimento”.

