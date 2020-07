Fattore Sanchez, il Niño Maravilla torna ad incantare: con lui titolare l’Inter è una macchina da gol

Esiste un’Inter con Alexis Sanchez e un’Inter senza Alexis Sanchez. I rimpianti di non averlo avuto a disposizione per diversi mesi aumentano, viste anche le prestazioni fornite dall’attaccante cileno che è diventato a tutti gli effetti l’uomo in più dei nerazzurri in questa ultima parte di stagione.

Alessandro Villa, giornalista di Inter Tv, ha evidenziato un’importante statistica che certifica il peso in attacco del Niño Maravilla. Con Alexis Sanchez titolare l’Inter ha segnato nelle sette partite 25 gol (media di oltre 3,5 reti a partita), nelle 26 senza sono stati siglati invece 47 gol (media 1,8).

