Favre: “Juve-Inter? L’ho vista solo per due minuti. Non me la sentivo”

Difficilmente il derby d’Italia vinto domenica sera dalla Juventus contro l’Inter ha lasciato nei rispettivi tifosi le stesse sensazioni di sempre. Tra il momento particolarmente delicato che sta vivendo il paese ed un’atmosfera paradossale dell’Allianz Stadium con la totale assenza dei tifosi sugli spalti, l’impressione era quella di assistere più che altro ad un’amichevole quasi forzata, piuttosto che ad uno scontro decisivo ai fini della volata scudetto.

Tra coloro che hanno cercato di ‘godersi’ una delle gare più importanti della Serie A, anche Lucien Favre – tecnico del Borussia Dortmund – ha ammesso di aver iniziato a guardare la partita in tv, riuscendo a sopportare il clima surreale dello Stadium solamente per due minuti. Questa la sua spiegazione, riportata dal Corriere dello Sport: “Ho visto Juve-Inter in tv. Sono stato in grado di guardare la partita solo per due minuti. Non me la sentivo. Purtroppo senza tifosi non è piacevole né per chi guarda né per le squadre”.

