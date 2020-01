Oriali annuncia: “Mercato? Ci interessano calciatori che vogliano pedalare. Gli obiettivi ci sono, le ambizioni pure”

A pochi giorni dal rientro in campo della Serie A dopo la sosta natalizia, Lele Oriali è stato intervistato dai microfoni di Sky per parlare della stagione della sua Inter, eliminata ai gironi di Champions League ma prima in classifica in campionato. Ecco le sue parole.

Ritorno all’Inter – “Il mio desiderio era quello, un giorno, di poter ritornare, ed è capitato. Con l’avvento di Marotta c’è stato subito un incontro tantissimi mesi fa, verso novembre/dicembre dell’anno scorso, dove già si parlava di un possibile rientro ed è chiaro che per me è stato come un ritorno a casa. All’Inter ho passato oltre 30 anni di vita, tutta la mia famiglia tifa Inter, qui sono cresciuto anche come persona. C’è un legame fortissimo”.

Nazionale – “Effettivamente non è stata una scelta facile, però condivisa sia col presidente Gravina che con il c.t. Mancini. Abbiamo stabilito tutti insieme di continuare contemporaneamente quantomeno fino agli Europei, poi vedremo cosa fare dato che è un impegno abbastanza gravoso ed importante ma anche coinvolgente e soddisfacente”.

Campionato – “Stiamo andando oltre le aspettative, non pensavamo di essere a questo punto a metà stagione. Il lavoro da fare è ancora tanto, il percorso fino ad oggi è stato positivo. Abbiamo avuto qualche infortunio, gli impegni sono tanti, ma le cose stanno andando abbastanza bene, si cercherà di stare in alto il più possibile: non è facile, perché le antagoniste sono forti”.

Conte – “I risultati parlano per lui. È coinvolgente e coinvolto nel progetto: è arrivato con la mentalità giusta, con l’intenzione di dare un’impronta all’Inter. Vuole lasciare un segno importante. Le aspettative della società sono importanti e alte, serve tempo”.

Calciomercato – “Siamo contenti di chi abbiamo: c’è un grande gruppo, siamo diventati squadra ed è merito dei giocatori. Poi alla guida c’è un fuoriclasse, che riesce sempre ad ottenere il meglio. A gennaio? A noi interessa che arrivi qualcuno che sappia che qui c’è da pedalare, da lavorare e da sacrificarsi per la causa, gli obiettivi ci sono”.

Ibrahimovic – “Sono contento, ho un ottimo rapporto con lui e soprattutto grandi ricordi. Il più bello è legato a Parma-Inter: era infortunato, ma prima di entrare in campo aveva già detto a tutti che avrebbe segnato e che avremmo vinto lo Scudetto. Fu di parola”.

