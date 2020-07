Felipe Melo difende Gabigol da una vecchia polemica: “Non mi aveva mancato di rispetto”

Intervenuto lo scorso sabato 4 luglio nel corso del programma televisivo Aqui com Benja – particolarmente di successo in Brasile – Felipe Melo ha ricordato un celebre episodio risalente allo scorso anno, quando in un match giocato dal suo Palmeiras contro il Flamengo, subì un dribbling spettacolare da Gabigol che in molti interpretarono come una sorta mancanza di rispetto del giovane attaccante nei confronti del centrocampista.

L’ex Inter, che con Gabriel Barbosa ha condiviso lo spogliatoio nerazzurro per una stagione, ha invece spiegato che le intenzioni del connazionale erano del tutto opposte rispetto a quanto è poi emerso sulla stampa brasiliana. Questa la rivelazione di Felipe Melo: “Gabigol correva e ha toccato la palla con l’esterno. Ho anche scherzato con lui dopo su questa cosa. E per me non è stata una mancanza di rispetto da parte di Gabigol. Mancanza di rispetto è quando un ragazzo si mette la palla in testa e fa giochetti all’interno del campo”.

