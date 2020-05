Felipe Melo: “Lautaro? L’Inter non ha bisogno di soldi, può prendere Messi. Ma se il Barcellona chiama…”

E’ tornato particolarmente di moda negli ultimi giorni il nome di Felipe Melo, in seguito alla lite divenuta virale con Giorgio Chiellini, dopo le accuse del difensore bianconero all’interno del suo nuovo libro rivolte al centrocampista brasiliano. Intervistato sulle pagine di Olé, l’ex calciatore di Inter e Juventus ha parlato a lungo di Lautaro Martinez, definendolo come l’attaccante che può rappresentare il futuro del calcio mondiale. Ecco le sue parole sul mercato legato all’argentino:

LAUTARO – “Lo conosco, lo vedo giocare perché sono interista. Il mio sogno realizzato era di giocare nell’Inter: ero alla Juve era difficile andare all’Inter ma sono tornato a 32 anni, dopo essere stato al Galatasaray. E’ un calciatore che oltre a lavorare tantissimo, mi ricorda Gabriel Jesús, lavora molto senza palla, la vuole rubare, corre e mangia la terra, lotta da tutte le parli, fa gol, tanti gol. Per me rappresenta l’attaccate del futuro del calcio mondiale”.

FUTURO DEL TORO – “Ha 22 anni, per questo… Lo vedo con tanta potenza, forza ed ha tanti gol, l’attaccante deve far gol. Mi piace come calciatore. Per esempio, Lukaku ha moltissima potenza ma non tantissima qualità. Prima di arrivare all’Inter dicevo che bisognava prendere Lukaku, è una bomba e si completa con Lautaro, non è rapito ma è molto forte, resiste. Lautaro si muove di più, fa da secondo attaccante, prende il pallone. Voglio tanto vedere Lautaro giocare al Barcellona. Immaginate, ora c’è Suarez e non c’è bisogno di parlare di Suarez, tra i migliori attaccanti al mondo. Arriva Lautaro… Messi, Lautaro, Suarez e Neymar. Immaginate! Ci dovrebbero essere cinque Felipe Melo lottando in mezzo al campo, altrimenti… e un arbitro amico, perché al primo calcio con cartellino rosso, la partita finisce 7-0”.

ATTACCANTE ARGENTINO – “Mi piacciono i calciatori così. Come Cavani, che corre, viene incontro, lotta; Suarez la stessa cosa, anche Gabriel Jesús, e Lautaro come loro tre. Uno del PSG, un altro del City e l’altro ancora del Barcellona. Mi ricorda questi tre ed è giovane, ha solo 22 anni. L’elogio di Messi? E’ proprio per questo motivo”.

BARCELLONA – “Per l’Inter sarà difficile ma non per i soldi, perché l’Inter non ne ha bisogno, il club li ha. Dipende da quello che vuole fare. Se vuole tornare ad essere grande, e così sembrerebbe visto che sta lottando con Juve e Lazio per lo scudetto, deve riempire di soldi Lautaro per farlo restare. Lo stesso con Messi e lo porto all’Inter. Se sono il capo, dico, lo riempio di soldi perché sto giocando la Champions e voglio tornare grande. Ma è difficile perché nel Barcellona c’è Messi. E alla gente piace giocare con messi. Se mi chiama la Juve per giocare con Cristiano, ci torno. De Ligt, lo voleva il Barcellona, ha chiamato Cristiano che sta nella Juve, a 20 anni…”

