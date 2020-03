Felipe Melo senza veli: “Per fermare Messi servono solo i calci. Da bambino…”

Una carriera intera tra i campi sudamericani ed anche europei, per due stagioni all’Inter con 31 presenze ed una sola rete: Felipe Melo ha sempre fatto discutere di sé nel bene o nel male soprattutto per il suo modo di giocare.

E proprio su questo, ai microfoni di Tyc Sport, ha parlato della sua sfida contro Messi in un Brasile-Argentina: “E’ un giocatore unico, il miglior giocatore della storia. Quando ci abbiamo giocato contro dovevamo prenderlo a calci a rotazione, uno alla volta. Non per fargli male, ma per infastidirlo e fargli perdere il ritmo. Solo così può essere fermato”.

Un’infanzia difficile nelle Favelas: “O giocavi a calcio o giocavi a calcio. A volte quando tornavo a casa dopo gli allenamenti vedevo qualche mio amico colpito. Il 95% di loro sono morti. Futuro? Tifo da sempre Boca ma con il Palmeiras ho altri due anni di contratto”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!