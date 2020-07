Ferrero difende Skriniar: “Un errore cederlo? Chiedetelo a Marotta!”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, conosce bene Milan Skriniar, avendolo portato in Italia direttamente dalla Slovacchia e avendolo fatto sfondare nel calcio che conta. Il difensore non sta vivendo la sua stagione migliore, anzi, complici probabilmente le difficoltà di adattamento alla difesa a 3 di Conte. Tuttavia Ferrero ha parlato a Libero riguardo alle critiche del suo vecchio gioiello.

Ferrero ha dichiarato: “Per me Skriniar non si discute, è un talento naturale e può giocare in qualsiasi difesa. A 3, a 4, anche a 2, per lui non è un problema: renderà al meglio ovunque, rimane fortissimo. Se la sua eventuale cessione sarebbe un errore? Non lo so, chiedetelo a Marotta ed Ausilio!”

