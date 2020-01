Ferri: “Conte? Sorrido quando gli dicono di cambiare modulo. Una partita sottotono era preventivata”

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex difensore centrale dell’Inter Riccardo Ferri ha cercato di allentare la pressione mediatica che nelle ultime ore si è scagliata contro i nerazzurri a seguito del pareggio rimediato in casa del Lecce. Secondo l’ex interista, infatti, dopo un girone d’andata giocato al di sopra delle aspettative, un calo dal punto di vista del gioco doveva essere tenuto in conto, in virtù poi di una rosa nettamente inferiore in termini di alternative rispetto alla Juventus.

Questa l’analisi dell’opinionista: “Conte? Ha espresso il suo parere, in questo momento l’Inter non ha ancora quelle capacità di gestire la partita col possesso palla, anche all’interno dell’organico. Ci vuole pazienza, ad inizio campionato non era partita per essere l’antagonista della Juve, ma i dati dicono che ha la miglior difesa e il terzo attacco del campionato. E’ un progetto nuovo e sorrido quando sento opinionisti che dicono che Conte dovrebbe cambiare modulo. Ieri ha giocato una partita sottotono rispetto all’inizio di stagione, ma qualche calo bisognava metterlo in preventivo per organico e dispendio di energie. Aspettiamo a definire l’Inter come possibile competitor della Juve, ma ha il potenziale per poterlo diventare nel breve periodo. Conte cerca di smuovere le cose, fa bene perché vuol essere competitivo fino alla fine e giocarsi tutte le carte. A parte la Lazio non ho visto nelle altre squadre un gioco così brillante. CR7 è quello che alla Juve sta smuovendo i problemi perché non vedo nei bianconeri un gioco esaltante”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!