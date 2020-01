Ferri entusiasta per l’arrivo di Eriksen: “L’uomo giusto per il salto di qualità”

Intervistato dai microfoni di TMW, l’ex calciatore interista Riccardo Ferri ha analizzato il suo punto di vista in merito all’arrivo di Christian Eriksen in maglia nerazzurra. “Calciatore duttile e di qualità che può giocare in più ruoli – ha dichiarato Ferri – che non farà passare notti insonni ad Antonio Conte per trovargli il suo ruolo”.

“Conte sa già dove collocarlo – ha poi continuato Ferri – ed un calciatore del genere alza il tasso tecnico dell’Inter: è bello sentire questa possibilità di cambiamento a centrocampo”. L’ex calciatore interista spiega cosa potrà cambiare con l’arrivo del danese al centro della Beneamata: “Conte è un integralista e non credo si discosterà dal suo modulo. I risultati gli stanno dando ragione ed è giusto così. Può giocare come interno sia sinistro che destro con Brozovic e Barella e può diventare una risorsa fondamentale sulle palle inattive. E’ l’uomo giusto per prendere per mano la squadra e trascinarla”. Queste le parole di Riccardo Ferri, ex calciatore dell’Inter anch’egli entusiasta in vista del nuovo arrivo.



