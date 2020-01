Ferri: “Eriksen innesto di qualità. Tridente? Mi aspetto qualcosa in più da Sanchez”

Mentre le squadre stanno già per iniziare le consuete operazioni di riscaldamento prima del fischio d’inizio in campo, in zona mista l’ex calciatore dell’Inter Riccardo Ferri si è fermato ai microfoni di Inter TV per analizzare il nuovo modulo inaugurato questa sera da Antonio Conte dal primo minuto. Spazio, ovviamente, anche al parere dell’ex difensore in merito al nuovo arrivato in casa nerazzurra nella giornata di ieri, vale a dire Christian Eriksen.

Queste le parole di Ferri: “L’innesto di Eriksen è di qualità, si alza l’asticella dello spogliatoio. Sarà un giocatore che darà geometrie diverse, sarà un vantaggio per tutti. Poi è uno specialista sulle palle inattive, che negli ultimi anni è mancato all’Inter. Tridente? Mi aspetto qualcosa in più soprattuto da Sanchez. Sono tre calciatori intelligenti e possono giocare insieme. Mi aspetto una squadra che pressa in alto, una partita propositiva. C’è curiosità per l’atteggiamento tattico diverso, ma avendo calciatori di qualità si può ovviare a qualsiasi problemi. Difficoltà? Dipende dall’intensità che darà la squadra. Chiaro che davanti c’è la Fiorentina, sembra una squadra che vuole scende in campo col coltello fra i denti. Bisogna tenere in conto di poter subire, sarà importante l’atteggiamento degli attaccanti e il loro contributo a centrocampo”.



