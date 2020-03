Ferri: “Lautaro? L’Inter lo sacrificherebbe solo per migliorare la rosa. Fino allo stop, un campionato davvero positivo”

Riccardo Ferri, ex calciatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva lo stop del campionato causa Coronavirus, soffermandosi anche su quello che ha fatto prima dell’interruzione, l’Inter di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

LAUTARO – “E’ indubbiamente uno dei fuoriclasse dell’Inter, ma la squadra nerazzurra non è una bancarella. Se la società decidesse di sacrificare un suo talento lo farebbe solo per migliorare globalmente la rosa“.

TAGLIO STIPENDI JUVE – “E’ un’iniziativa importante, non tutte le società possono portare a casa un risultato simile. Mi auguro che i soldi risparmiati vengano versati per aiutare a livello sanitario“.

CAMPIONATO – “Ci sono state delle flessioni ma un campionato così da parte dell’Inter era inimmaginabile a inizio stagione guardando ai tanti cambiamenti fatti. Il campionato dell’Inter fino al momento dell’interruzione, è stato senz’altro positivo. Sono arrivati giocatori nuovi a gennaio che non hanno avuto tempo ad integrarsi, come Eriksen“.

ERIKSEN – “Può essere la ciliegina sulla torta per l’Inter, ma è lui che deve mettersi a disposizione della squadra. E’ sicuramente un giocatore importante capace di far correre la palla più velocemente di altri, negli ultimi 16 metri e da calcio piazzato può dare tante soluzioni. Finché ci sarà Conte sulla panchina dell’Inter, non ci sarà mai un giocatore attorno al quale plasmare la squadra. Esiste solo il gruppo“.