Ferri loda il lavoro di Marotta: “Senza di lui, Conte non sarebbe arrivato”

La mano di Marotta ed i progetti di Conte sul presente ricco di sorrisi dell’Inter. Il dirigente e l’allenatore interista hanno rivoluzionato la Beneamata, contribuendo allo sprint di inizio stagione che ha visto il club scattare in cima alla classifica di Serie A. Meriti sottolineati anche da Riccardo Ferri, ex difensore interista, che ai microfoni di Radio Marte ha analizzato l’operato dell’amministratore delegato della società.

“Se non ci fosse stato Marotta, all’Inter non sarebbe arrivato Antonio Conte. Per questo credo che l’arrivo del dirigente abbia contribuito ad aprire le danze. Il tecnico nerazzurro poi ha contribuito a portare qualcosa in più nello spogliatoio della Beneamata”. Questa, in sintesi, l’analisi di Riccardo Ferri ai microfoni di Radio Marte. L’ex nerazzurro traccia il disegno del club, oggi rinato anche grazie alla coppia formata proprio da Beppe Marotta ed Antonio Conte.

