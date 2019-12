Ferri ottimista sul futuro: “Percorso importante: senza infortuni l’Inter sarà competitiva anche in Europa League”

Da sempre legato al mondo nerazzurro, anche Riccardo Ferri ha accolto l’invito dell’Inter alla cena di gala organizzata dal club per il Natale. L’ex difensore interista, tra i primi a raggiungere il ristorante di questa sera, ha analizzato così l’avvio incredibile della Beneamata in stagione: “Si sta facendo un percorso importante – riporta TMW – e credo che fino ad ora il bicchiere sia mezzo pieno. E’ vero, gli infortuni hanno pesato, ma il futuro è da guardare con grande ottimismo: recuperando tutti i nerazzurri saranno competitivi anche in Europa League”.

