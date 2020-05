Ferri: “Pogba? Da solo non porta trofei. Inter, meglio tenere Lautaro”

Non ha dubbi Riccardo Ferri sulle prime ipotesi di mercato intorno al mondo Inter: l’ex difensore senza esitazione farebbe di tutto pur di trattenere a Milano ancora per qualche stagione Lautaro Martinez, anche a costo di dover rinunciare ad uno dei più forti centrocampisti in circolazione come Paul Pogba. L’ex centrale nerazzurro, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, questa mattina ha spiegato che il francese a Manchester non ha dimostrato di poter essere quel trascinatore capace di prendersi una squadra sulle spalle e trascinarla al successo.

Il giudizio di Ferri: “Lautaro? Vendere lui per arrivare a Pogba non porterebbe a un miglioramento della rosa. Con tutto il rispetto, Pogba è un grande giocatore di contesto, non è la stella che arriva e ti fa dire ‘ecco, sarà scudetto’. Pogba non vince da solo le partite né vince da solo i campionati: quello lo fa Messi. Credo che l’Inter stia lavorando benissimo: la società è sana e ha voglia di tornare a vincere, quindi sa bene quale sia la strategia migliore per continuare a crescere e colmare il gap con la Juve. Però credo che l’obiettivo sia allargare la rosa, renderla ancor più completa e ricca di qualità, ma non credo che Conte punti a un solo nome per fare il salto. Poi intendiamoci, Pogba resta un grande giocatore. Ma da solo non porta trofei e la storia allo United lo dimostra”.

