La Fifa studia il calcio del futuro: la sperimentazione in Olanda

Dopo il VAR, la FIFA sta pensando ad ennesime rivoluzioni nel mondo del calcio. Come riporta il Corriere dello Sport, sta studiando in Olanda un piano in cinque punti per modernizzare lo svolgimento di una gara, per favorire ancora di più lo spettacolo in campo. Sono state messe in cantiere la revisione di alcune regole, tra cui: la rimessa in gioco dalle linee laterali, l’esecuzione del calcio di punizione, i cartellini per i provvedimenti disciplinari, il tempo di gioco e le sostituzioni dei giocatori. La Bild fa sapere che sono coinvolte anche le Federazioni di Germania, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti. E’ molto curioso che non ci sia una partecipazione dell’Italia, paese pilota per l’introduzione della VAR.

Il piano prevedere che la rimessa laterale venga effettuata con i piedi, anziché con le mani. Per quanto riguarda il calcio di punizione, si lascia libera scelta all’esecutore di partire in dribbling o di tirare senza dover passare la palla ad un compagno. Un’altra novità è quella che riguarda i cartellini: dopo il primo giallo, il giocatore che merita una seconda sanzione può essere allontanato dal campo momentaneamente per 2,5 o 10 minuti, evitando l’espulsione.

Il tempo di gioco dovrebbe essere effettivo, come nel basket, con arresto del cronometro durante le interruzioni, mentre le sostituzioni potranno essere illimitate con panchina lunga. Una prima fase verrà sperimentata a livello giovanile, per poi spostarsi a livello dilettantistico e di Coppa Nazionale. La riforma potrebbe iniziare in Olanda.



