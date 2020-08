Fifa, Eto’o tra le nuove Icons. La EA Sports: “Più di una leggenda”. Spunta anche un altro ex Inter

Appassionati di Fifa e tifosi dell’Inter tenetevi forte. L’indiscrezione era nell’aria ma ora è ufficiale: Samuel Eto’o è una nuova icona del videogioco calcistico più famoso al mondo. Ad annunciarlo su Twitter è il club nerazzurro:

Ecco la nota dell’EA Sports: “Considerato ampiamente come uno dei più grandi giocatori africani di tutti i tempi, Samuel Eto’o era un titano. Attaccante devastante. Ritmo, astuzia e un gran talento tattico, Eto’o ha preceduto la sua stessa reputazione. Ovunque sia andato i suoi gol hanno guidato le sue squadre alla gloria della UEFA Champions League in tre occasioni, con Eto’o che ha segnato in due finali. Eto’o è stato più di un semplice attaccante. Una leggenda, nel vero senso della parola”.

Samuel Eto’o non è però l’unico ex nerazzurro presente nella lista delle nuove Icons rilasciate dall’EA Sports. Compare infatti anche il nome di Nemanja Vidic, ex difensore del Manchester United con una parentesi non propriamente indimenticabile all’Inter.

