FIFA – Possibile proroga del mercato fino ad ottobre: c’è la richiesta della Serie A

Nell’ultima assemblea che ha riunito i club di Serie A per decidere le sorti del campionato italiano nei prossimi mesi, tra le proposte recapitate è pervenuta l’eventuale disponibilità da parte della FIGC a prolungare i termini per la conclusione del campionato oltre la data del 30 giugno. Qualora il campionato sfociasse anche nel mese di luglio, evidentemente dovrebbero essere rivisti anche i termini del calciomercato.

Per questo motivo, come rimbalzato questa mattina su Tuttosport, tra le richieste che la Lega Serie A ha inviato alla Figc, al termine dell’assemblea di ieri, c’è anche quella di chiedere alla FIFA di Gianni Infantino di allungare la prossima sessione di mercato estiva fino al termine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre. In quel caso, ovviamente, verrebbe ridotta la finestra di gennaio vista la prossimità tra i mesi. Prima di prendere una scelta, dovranno essere consultate anche le altre Leghe europee per imboccare una strada comune, senza dimenticare la Fifpro (sindacato mondiale dei calciatori).

