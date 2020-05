FIGC, ecco il comunicato che inchioda la Serie A: “sospese le attività sportive fino al 14 giugno”

In tanti pronosticavano una riapertura delle danze a partire dal 13 giugno, quest’ultimi oggi sono stati smentiti. La FIGC ha emesso un comunicato in cui si rende noto che le attività sportive saranno sospese fino almeno al 14 giugno. Tutto in linea con quanto stabilisce l’ultimo DPCM, in cui si fa riferimento che fino proprio al 14 giugno vengono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.

In attesa della validazione del protocollo per gli allenamenti collettivi da parte del comitato tecnico-scientifico, questo è il comunicato emesso dalla Federazione: “La FIGC, preso atto delle determinazioni assunte nel DPCM del 17 maggio recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e preso atto della sospensione sino al 14 giugno 2020 degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di cui al citato Decreto, nelle more di ogni ulteriore e auspicabile decisione della autorità competenti a riguardo, ha prorogato la sospensione dell’attività sportiva fino al 14 giugno 2020”

