FIGC, la risposta del governo: “Linea della prudenza sul protocollo. Nuove direttive per allenamenti dal 18 maggio”

Non è arrivato ancora il momento dell’ottimismo per quanto riguarda il campionato italiano. Nella giornata in cui la Premier League ha reso noto il ritorno in campo al 1° giugno e la Liga vede sempre più concreta la possibilità di ripartire da metà giugno circa, la Serie A naviga ancora a vista. Nel nuovo capitolo dell’avvincente braccio di ferro tra FIGC e governo, è stato da pochi minuti diffuso un comunicato congiunto a firma del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e del ministro della Salute Roberto Speranza.

Questo la nota ufficiale: ”Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!