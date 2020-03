Figc, rinviato a data da destinarsi il Consiglio Federale: la ripresa dei campionati si allontana?

“La FIGC ha deciso di rinviare a data da destinarsi il Consiglio Federale in programma lunedì 23 marzo”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della federazione. Dunque, è stata rimandata la riunione che avrebbe dovuto chiarire non solo i tempi per la ripresa dei campionati di A, B e Serie C.

Si doveva discutere anche delle misure da adottare una volta superata la crisi sanitaria in atto per l’emergenza coronavirus. In particolare la calendarizzazione dei vari tornei e i regolamenti da adottare per promozioni e retrocessioni e per prendere precauzioni in caso dei vari scenari dettati dalla pandemia. Il motivo del rinvio è probabilmente dovuto al fatto che è ancora troppo presto prendere delle decisioni, considerando l’emergenza tutt’ora in corso.

