Figo: “All’Inter ho avuto un brutto rapporto con Mancini, mi ha umiliato come nessuno nella mia carriera”

Luis Figo, fenomeno portoghese che ha vestito sul finale di carriera i colori nerazzurri, ha parlato in una lunga diretta Instagram con Fabio Cannavaro, parlano anche del suo periodo in nerazzurro e del travagliato rapporto con l’attuale tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini.

Figo ha dichiarato: “Quando giochi sono tutti bravi, altrimenti sono tutti scarsi. All’Inter all’inizio andava tutto bene, ero felice. Poi è iniziata ad andare male, avevo un brutto feeling umano con lui. Mancini è stata una delle persone che più mi ha umiliato in carriera. Io all’Inter ho sofferto: non avevo 20 anni, ma a 34-35 anni ho avuto situazioni che non dovrebbero succedere a nessuno”.

“Non era questione di giocare o meno, a 34 anni sai cosa puoi dare: ma scaldarti 85 minuti e poi farti giocare 3 minuti per vedere se esplodi non è normale, è una provocazione. Un po’ di rispetto ed educazione: farti scaldare 90 minuti e poi giocarne 3… una cosa ridicola, un insulto. Tu devi essere professionista e accettarlo: ma il rapporto non è più lo stesso dopo. Se si parla, il giocatore capisce: può essere un conforto. Ma se si fa finta di nulla si incancrenisce”.



