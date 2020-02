Figo: “Io allenato da Conte? Solo se non mi avesse fatto correre troppo. Lautaro il più forte nell’Inter”

Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos a Berlino in occasione dei Laureus Awards, Luis Figo ha parlato dell’Inter di Conte e delle possibilità di tornare alla vittoria dello scudetto nonostante la sconfitta nell’ultimo turno con la Lazio. L’ex calciatore portoghese che con la maglia nerazzurra ha chiuso la propria carriera, ha poi designato Lautaro Martinez come il calciatore che più lo esalta all’interno dell’attuale rosa interista. Ecco la sua intervista:

STAGIONE – “Inter in corsa per lo scudetto? Speriamo possa andare fino in fondo in campionato. Tutti i tifosi interisti se lo augurano da anni di vincere nuovamente lo scudetto. L’impatto di Conte? Nessuno ti può assicurare i risultati ma per la sua esperienza e il suo passato mi aspettavo questo impatto. La speranza è che possa fare bene, conosce bene il campionato ma è sempre difficile con una squadra come la Juve, con grande organizzazione, è difficile, l’Inter deve essere regolare e speriamo bene”.

SINGOLI – “Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da Conte? Se non mi faceva correre troppo si’…. Quale giocatore mi piace di più di questa Inter? Lautaro è forte, come anche la difesa. Credo che in generale stiano facendo bene. Lukaku ha avuto un grande impatto, si è trovato bene in questa squadra che ha tanti elementi con esperienza internazionale, l’importante è che giochino da squadra”.

SCUDETTO – “Lotta a tre per lo scudetto con Lazio, Inter e Juve? È bello per la Serie A, dimostra che il campionato è più attrattivo è competitivo. La Lazio sta facendo un anno splendido e dimostra che c’è un nuovo campionato anche in Italia”.

