Figo: “Nessun coming out in Liga? La gente è crudele: ti attaccano per questo e non per il tuo rendimento”

Sulle pagine di ICON l’ex nerazzurro Luis Figo si confessa, allontanando i rumors su un ricordo che lo legava a Pep Guardiola ai tempi del Barcellona. Non solo gossip, perchè l’ex calciatore analizza anche il presente in chiave omofobia.

“Con Guardiola non c’è stato mai nulla oltre la semplice amicizia. E’ stato un mio grande amico – racconta Luis Figo ad ICON, rivista de El Pais – ed una persona che mi ha aiutato molto. Era anche mio compagno di stanza, però non c’è stato null’altro: a me piacciono le donne” E sui gay nel calcio, Figo risponde così: “Nessuno della Liga ha fatto outing? La gente è crudele. Se giochi tutte le domeniche potrebbero attaccarti per questo e non per il tuo rendimento. E’ un atteggiamento difensivo, non per vergogna, ma questo è il mio pensiero”. Queste le dichiarazioni di Luis Figo, destinate a far ancora più rumore: la stella portoghese commenta così la mancanza di coming out in Liga. Il problema? La crudeltà della gente.

