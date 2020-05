Figo sul Triplete: “Mi è dispiaciuto molto non esserci, ma era da un po’ che pensavo al ritiro”

Luis Figo ha vinto molto in carriera, a perfetto coronamento di una classe eccelsa. Tuttavia un cruccio, come confermato dallo stesso ex calciatore durante una diretta Instagram, c’è, ed è anche piuttosto grande. Il leggendario numero 7 portoghese infatti si è ritirato dal calcio giocato ad un passo da un’annata leggendaria: quella del Triplete nerazzurro nel 2010.

Figo, a tal proposito, ha dichiarato: “Quando ero all’Inter era da un po’ che pensavo al ritiro, anche perché l’ultima annata non fu delle migliori per me, anche per il rapporto con Mancini. Tuttavia quando seppi che stava per arrivare Josè Mourinho decisi di restare un altro anno. Mi intrigava parecchio come personaggio, lo avevo visto solamente come secondo di Van Gaal al Barcellona, ma non lo avevo mai avuto come primo allenatore. Ero curioso, volevo vedere che tipo di mister fosse, prima di lasciare”.

“Alla fine attaccai gli scarpini al chiodo nel 2008/2009, appena un anno prima del leggendario triplete. Mi è dispiaciuto abbastanza se devo essere sincero, ma come ho detto era un po’ che pensavo al ritiro e va bene così. Come ho detto rimandai la mia decisione solamente per Mourinho“.

Figo ha poi proseguito: “Il gruppo all’Inter era meraviglioso quando ero lì, soprattutto per gli argentini, con cui legai molto. Solari, Cambiasso, Veron… tutti fantastici campioni e grandi amici. Anche se il mio più caro amico rimane Julio Cruz“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!