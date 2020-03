TS – Filip Stankovic non è solo un figlio d’arte: ha stregato Conte e sogna la Serie A

E’ chiaro che nel futuro a breve termine i nomi di Ionut Radu e Juan Musso siano quelli più gettonati per raccogliere inizialmente l’eredità di Samir Handanovic. Ma per un domani ancor più prossimo, come sottolineato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, c’è un certo Filip Stankovic che sin da bambino coltiva il sogno di poter esordire in Serie A, vestendo i colori che il padre Dejan ha onorato per diversi anni e che lo hanno cresciuto sin dalle giovanili nerazzurre.

Il giovane Filip, alternato a inizio stagione in Primavera e in Youth League con Pozzer dal tecnico Armando Madonna, si è pian piano imposto come prima scelta per il resto del campionato, collezionando 14 presenze. Un bottino che sarebbe cresciuto ulteriormente se Antonio Conte non lo avesse portato in prima squadra nel mese di assenza tra i pali di Samir Handanovic. Il tecnico vede infatti di buon occhio il classe 2002 al quale, facendogli respirare un po’ d’aria della Serie A, un primo piccolo sogno lo ha già regalato.

