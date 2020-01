Eriksen sempre più vicino: stipendio da 10 milioni, agente al lavoro per i dettagli

Giornata di ultimi dettagli a Milano per l’affare Christian Eriksen con i nerazzurri. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su Twitter, nelle scorse ore l’agente del giocatore Martin Schoots ha chiarito ogni particolare insieme al suo avvocato. Le parti hanno raggiunto un accordo fino al 2024 sulla base di uno stipendio che si avvicina ai 10 milioni di euro. C’è fiducia su tutto da parte sia dell’entourage del centrocampista che dei due club, con l’Inter che spinge per la chiusura definitiva.

18 milioni sul piatto per la firma del giocatore degli Spurs. Il giornalista evidenzia inoltre l’ottimismo che circola dagli ambienti che circondano sia il calciatore sia soprattutto il club interista. Antonio Conte attende la sua stella per la linea mediana: dopo aver perso Vidal – che continuerà ad indossare la maglia del Barcellona – i nerazzurri proveranno il tutto per tutto per Eriksen.

